القانونية النيابية: نسعى الى قانون انتخابات ينهي هيمنة الكتل الكبيرة ويلبي طموح المتظاهرين

2019/12/08 | 23:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جولة مباحثات جديدة لإقراره بحضور الأمم المتحدة..بغداد – وعد الشمري: كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاحد، عن انطلاق جولة جديدة من المباحثات حول قانون الانتخابات، لافتة إلى أن اجتماعات سوف تعقد مع الكتل السياسية بحضور الامم المتحدة من أجل التوصل إلى مسودة تلبي طموح المتظاهرين وتنهي هيمنة الكتل الكبيرة على العملية الانتخابية....

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