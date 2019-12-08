حرب: مشروع قانون الانتخابات الجديد يسمح لمرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري بعضوية البرلمان

2019/12/08 | 23:00 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اكد الخبير القانوني طاربق حرب، امس الأحد، ان مشروع قانون الانتخابات المطروح في البرلمان سيتيح لمرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري بالمشاركة الواسعة.وقال حرب في تصريح له ان “مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يناقشه البرلمان منع مرتكبي الجرائم المخله بالشرف لكنه فتح الباب واسعاً أمام مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري للترشيح ...

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