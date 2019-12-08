جريمة في الأنبار.. قتل الضحية بالاتفاق مع فتاة على علاقة معه مستقلا دراجة

2019/12/08 | 23:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

كشفت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الأحد، تفاصيل جريمة قتل شاب وصفتها بالغامضة في مدينة الفلوجة.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه"بتاريخ 2/12/2019 في الساعة التاسعة ليلاً حصل حادث قتل للمجنى عليه ( محمد نزار جاسم نصيف) داخل قضاء الفلوجة، وفي بداية الامر كان الحادث غامضاً، حيث بوقت له بعض مواقع التواصل غير الاجتماعي بعودة حالات القتل الى هذا القضاء والغرض من هذا التبويق والدعايات هو لترويع وتخويف المواطنين الامنين في مدينة الفلوجة".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل من ابطال قيادة شرطة محافظة الانبار من مديرية شرطة ومكتب اجرام ومركز شرطة الفلوجة والعمل كفريق واحد لكشف ملابسات الحادث وبأشراف مباشر من قبل قائد شرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار للبحث والتقصي والتحري وجمع المعلومات لكشف غموض الحادث".

وتابعت قيادة الشرطة أنه "بدأ التحقيق والمتابعة منذ ساعة الحادث وتم التوصل الى معلومات وحامت الشبهة حول المتهم (طارق احمد عبد علاوي ) وعلى الفور تم استحصال الموافقات الرسمية والقانونية من قاضي التحقيق والقاء القبض على المتهم اعلاه والتحقيق معه ولكنه في بادئ الامر اخذ بالمراوغة وانكار هذه القضية".

وأشارت الى أنه "بحنكة رجال التحقيق ومجابتهه بالادلة اعترف صراحةً بقتل المجنى عليه بواسطة مسدس نوع (كلوك) بالاتفاق المسبق مع احدى الفتيات في المنطقة المقصودة لوجود علاقة تربطهم وعند خروج المجنى عليه من دار عمه بعجلته واستيقافه من قبل المتهم بحجه سؤاله حيث تم اطلاق النار عليه وارداه قتيلاً".

وأكدت أنه "صدقت اقوال المتهمين جميعاً كل من (طارق احمد عبد) والفتاة المقصودة وجاءت الاقوال مطابقة للواقع واجري اليوم كشف الدلالة"، لافتة الى أن "التحقيقات قد اكملت خلال فتر" قياسية اقل من ١٥ ساعة وهذا ان دل على شي فانه يدل على ان الوضع الامني مسيطر عليه، وسيتم احالة المتهمين للمحاكم لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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