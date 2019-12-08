الكهرباء تعلن ايقاف التعيينات في الوزارة لمحدودية التخصيصات المالية

2019/12/08 | 23:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن ايقاف التعيينات في الوزارة لمحدودية التخصيصات المالية.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت عليه "العهد نيوز"، ان" الوزارة

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