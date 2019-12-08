2019/12/08 | 23:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكدت النائب انعام الخزاعي، اليوم الاحد، استحصال موافقة وزارة الداخلية على اعادة المفصولين عام ٢٠٠٨ إلى وظائفهم ضمن الوجبة الثالثة.

وذكر بيان للخزاعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية توافق على اعادة الوجبة الـ3 من المفصولين عام 2008 الى الخدمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية توافق على اعادة الوجبة الـ3 من المفصولين عام 2008 الى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).