قوات سوريا الديمقراطية: خلايا “داعش” النائمة نشطت مع الهجوم التركي

2019/12/08 | 23:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أكدت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، اليوم الأحد، أن خلايا تنظيم “داعش” النائمة قد “نشطت”، مع بدء هجوم الجيش التركي على منطقة شمال شرق سوريا.وأضافت قوات سوريا […]

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