قائد شرطة النجف يوجه بتأمين الأماكن العامة وحماية المدارس

2019/12/08 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد شرطة النجف الأشرف اللواء غانم العنكوشي

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