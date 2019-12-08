عبد المهدي يخاطب البرلمان والقوى السياسية: لا ارغب بأن تطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية

2019/12/08 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

دعا رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاحد، البرلمان والقوى السياسية، الى عدم إطالة مدة حكومة تسيير الامور اليومية.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي استقبل سفراء دول الاتحاد الاوربي في بغداد، وأكد عبد المهدي خلال اللقاء اعتزاز العراق بعلاقات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الاوربي ، والتزام العراق بمبادئ حقوق الانسان التي منها حماية حق التظاهر السلمي وحق الحياة والعمل والدراسة".

واضاف عبد المهدي، بحسب البيان، أن "الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء التي حصلت في بداية التظاهرات والاستخدام المفرط للقوة وتم اتخاذ اجراءات تحقيقية كما ان الاجراءات القضائية مستمرة في هذا الجانب"، مشيرا الى ان "الحكومة إتخذت قرارا صارما بحصر السلاح بيد الدولة ، ولكن ما يؤسف له وقوع عمليات تخريب قام بها مخربون بين المتظاهرين السلميين وحرق لمؤسسات الدولة ومراكز الشرطة والمراقد الدينية والقنصليات وبيوت المواطنين".

وبين أن "واجب القوات الأمنية حماية الجميع وحفظ الأمن والاستقرار في جميع انحاء البلاد ، مشددا على التدقيق في المعلومات من مصادرها الدقيقة".

واشار الى أن "العراق كان له دور كبير في محاربة الارهاب ويدفع شعبه ثمن الحرب على داعش في اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وجدد عبد المهدي، "دعوة مجلس النواب والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بكامل الصلاحيات ورغبته بأن لاتطول مدة حكومة تسيير الأمور اليومية".

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