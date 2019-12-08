بسلاح كاتم للصوت… اغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء

2019/12/08 | 23:34 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، بأن مجهولين اغتالوا ناشطا مدنيا في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " عصابة مجهولة ومسلحة باسلحة كاتمة للصوت أقدمت على اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي في كربلاء أمام فندق الأنصار في البارودي"، لافتا إلى أن " عملية الاغتيال تمت بإطلاق ثلاث رصاصات باتجاه الطائي أثناء خروجه من أحد المقاهي في المحافظة".





وبين المصدر، أن " الأجهزة الأمنية في المحافظة طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسع بالحادث لمعرفة ملابساته ".

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