عباس علي العلي - العراقيون بين خندق الوطن وخنادق الأخرين ح1

2019/12/08 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الساحة العراقية اليوم تشهد ولادة الخندق العراقي الواحد للدفاع عن الوطن ومصالحه العليا ومستقبل الشعب العراقي، وبين خنادق مشبوهة تقاتل نيابة عن الأخرين وكل منهم يدع أنه يدافع عما يسمونه مشروع المنطقة، فالخندق الإيراني يرفع شعار المقاومة والممانعة ضد أمريكا وحلفائها، في الوقت الذي لا نجد في إيران نفسها هذا الكم من المدافعين عن مشروع طهران الذي تتولى الحكومة والسلطة في طهران رعايته، في المقابل هناك خن......

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