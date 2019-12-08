عبدالله أبو شرخ - لماذا يجب المطالبة بدولة ديمقراطية واحدة ؟؟!

2019/12/08 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_أبو_شرخ قبل البدء في الأطروحة، يجب الانتباه إلى مدى خطورة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني من حيث الشرذمة الجغرافية والضعف السياسي، ذلك أن الدولة الواحدة قائمة فعلياً على أرض الواقع، من رفح جنوبا وحتى رأس الناقورة شمالا ومن جنين شمالا وحتى خليج العقبة جنوبا ..كل شبر من فلسطين التاريخية هو من الناحية العملية تحت سيطرة فعلية كاملة للجيش الإسرائيلي، كما أن ثمة وحدة في النظام الاقتصادي من حيث استخدام نفس الع......

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