2019/12/08 | 23:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل❗️فيديو يوثق عملية اغتيال الناشط فاهم الطائي في كربلاء #قبل_قليل pic.twitter.com/qfl6aW5NCt — Firas W.Alsarray – فراس السراي (@firasalsarrai) December 8, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي في كربلاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).