عبد المهدي: لا ارغب بان تطول مدة حكومة تسيير الامور

2019/12/08 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعا رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، مجلس النواب العراقي والقوى السياسية، الى عدم إطالة مدة حكومة تسيير الامور اليومية.

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