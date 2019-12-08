السيد الحائري: ابناءنا الغيارى قادرون على حفظ بلدهم وتشخيص الصديق من العدو

2019/12/08 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

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اكد اية الله السيد، كاظم الحائري، اليوم الاحد، ان "ابناءنا الغيارى قادرون على حفظ مصالح بلدهم والدفاع عن امنه".

وقال السيد الحائري في

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