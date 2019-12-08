عبد المهدي لسفراء الاتحاد الأوروبي : الحكومة اتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة

2019/12/08 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ الحكومة قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة.

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