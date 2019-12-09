بالصور.. كلية زراعية تنجح بانتاج محصول الخيار باقل من ستة مزارعين

2019/12/09 | 00:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت كلية الزراعة والاهوار في جامعة ذي قار، اليوم الأحد، عن نجاح زراعة احد محاصيل الخصروات في المحافظة.

وقال المشرف على المشروع الدكتور، مؤيد شاكر علي لـ”الغد برس"، أن " مشروع زراعة محصول الخيار انطلق بمبلغ مليونين دينار عراقي فقط ويد عاملة عدد اثنين فقط رغم انه بحاجة إلى يد عاملة عدد ٦ كاقل تقدير وهو ضمن مشاريع دعم المنتج الوطني"، لافتا إلى أن " المشروع تمت المباشرة به منذ شهر أغسطس من العام الحالي وعلى مستوى البيوت البلاستيكية".





وبين، أنه " المشروع بدأ بالانتاج منذ الشهر الماضي حيث تم إنتاج حتى الآن ٥ وجبات زراعية، وكل وجبة تتراوح بين ٤٠٠ إلى ٥٠٠ كغم "، مؤكدا أن" الاسمدة التي تم استخدامها في زراعة المحصول هي نوعين (اسمدة كيماوية وأخرى حيوانية) ".





واوضح أن" كل وجبة يتم إنتاجها من محصول الخيار يتم بيعها في السوق المحلية "، مشيرا إلى أن" المبالغ التي يتم تحصيلها من بيع المنتج في حسابات صندوق التعليم العالي الخاص بالكلية ".





وتابع، أن" هذه الكميات المنتجة هي فقط لثلاث بيوت بلاستيكية من اصل خمسة بيوت بلاستيكية "، مبينا أن" البيتين المتبقيات باشرن بإنتاج المحصول، كونهما يخضعان للإشراف من قبل طلبة الماجستير في الكلية ".

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