قانوني: صالح سيتولى ادارة امور البلاد اذا انتهت المدة القانونية ولم يتم اختيار مرشح الحكومة الجديد

2019/12/09 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

بين الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد، بان "رئيس الجمهورية سيتسلم مهام تسيير الحكومة بدل عبد المهدي في حال انتهت المدة القانونية

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