الرئاسة اللبنانية تعلن تأجيل موعد الاستشارات النيابية بشأن تسمية رئيس الحكومة الجديد

2019/12/09 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - لبنان

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاحد، تأجيل موعد الاستشارات النيابية حول تسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي كانت مقررة غدا الاثنين، إلى الـ16

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