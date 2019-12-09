2019/12/09 | 00:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل / شروق ماهر

تمكنتْ مديرية الكهرباء في نينوى، امس الاحد، من اعادة الطاقة الكهربائية لعموم مدينة الموصل، في حين افتتح المعاون الإداري لمحافظ نينوى، مركز "لالش" الثقافي والاجتماعي في ناحية بعشيقة.

وقال مدير الكهرباء الشمالية في محافظة نينوى زيدان خلف لـ"الصباح": إن "الملاكات الهندسية والفنية العاملة في مديرية كهرباء نينوى الشمالية اعادت نصب جميع الابراج الكهربائية التي دمرتها عصابات داعش الارهابية أثناء سيطرتها على مدينة الموصل"، مبيناً أنه " تمت اعادة التيار الكهربائي للمدينة بالكامل بعد ان كانت تعاني اغلب مناطقها من شح في تجهيز الطاقة

الكهربائية".

واضاف أن "الجهد الهندسي بدأ عمله في نصب الابراج والاسلاك لاعادة الطاقة الكهربائية لاغلب مناطق جنوب الموصل بعد الانتهاء من الموصل القديمة للقضاء على شح التيار الكهربائي في المحافظة".

في غضون ذلك، افتتح المعاون الإداري لمحافظ نينوى رفعت سمو رشو مركز "لالش" الثقافي والاجتماعي في ناحية بعشيقة.

وذكر رشو لـ"الصباح" ان "الجهود الهندسية والفنية في بلديات نينوى انتهت من اعادة اعمار اكبر مركز ثقافي في ناحية بعشيقة وهو مركز (لالش) الثقافي والاجتماعي الذي حولته عصابات داعش الارهابية الى مقر اعدامات لسكان الناحية ".

واوضح أن "هناك اهتماما من قبل الحكومة المحلية والاتحادية باعمار المراكز الثقافية في المحافظة، واليوم يتم افتتاح اكبر مركز ثقافي يخص جميع القوميات والطوائف داخل الناحية في بعشيقة ".

وتابع ان " الفترة القادمة ستشهد افتتاح مراكز ثقافية اخرى في اقضية ونواح تابعة للمحافظة لاعادة الحياة الثقافية والاجتماعية ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة التيار الكهربائي لعموم المدينة القديمة في الموصل ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة التيار الكهربائي لعموم المدينة القديمة في الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).