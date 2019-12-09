البرلمان يطالب بسحب يد الوزراء المستجوبين

2019/12/09 | 00:24 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

طالبتْ لجنة النزاهة النيابية رئيس مجلس الوزراء المستقيل بسحب يد الوزراء المستجوبين ومنع سفرهم لحين تدقيق الاسئلة الموجهة اليهم في الاستجواب.

وقال عضو اللجنة النائب يوسف الكلابي في مؤتمر صحفي: انه "سيوجه كتب الاستجواب الى رئيس الادعاء العام لغرض فتح الملفات واجراء التحقيق ومنع سفر الوزراء المستجوبين"، مشيرا الى أن "كتابا صادرا عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يمنح صلاحيات للوزراء للمضي بالتعاقدات حتى نهاية السنة الحالية".

واوضح الكلابي ان "هذا القرار اتخذ في الجلسة الاستثنائية التي عرضت فيها استقالة الحكومة، وخلال الفترة الماضية اشرنا الكثير من شبهات الفساد".

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