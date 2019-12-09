2019/12/09 | 00:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قائد جديد لعمليات بغداد وسط تساؤلات عن أسباب تخلي القوات الحكومية عن حمل السلاح أمام مجاميع مسلّحة بغداد- عبدالحسين غزال النجف -الناصرية -عامر طويريجي دعا الناشطون العراقيون للحماية الدولية للمتظاهرين بعد مجزرة المليشيات في ساحة الخلاني وجسر السنك الجمعة وعجز الحكومة عن التدخل للحماية .
فيما تواصلت التظاهرات في بغداد وجنوب العراق الأحد رغم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصوات دولية لمحاسبة القتَلة وبلاسخارت تطالب الجيش العراقي بحماية المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما تواصلت التظاهرات في بغداد وجنوب العراق الأحد رغم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصوات دولية لمحاسبة القتَلة وبلاسخارت تطالب الجيش العراقي بحماية المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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