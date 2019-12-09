2019/12/09 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد‭ ‬جديد‭ ‬لعمليات‭ ‬بغداد‭ ‬وسط‭ ‬تساؤلات‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تخلي‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬حمل‭ ‬السلاح‭ ‬أمام‭ ‬مجاميع‭ ‬مسلّحة بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال النجف‭ -‬الناصرية‭ -‬عامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ دعا‭ ‬الناشطون‭ ‬العراقيون‭ ‬للحماية‭ ‬الدولية‭ ‬للمتظاهرين‭ ‬بعد‭ ‬مجزرة‭ ‬المليشيات‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الخلاني‭ ‬وجسر‭ ‬السنك‭ ‬الجمعة‭ ‬وعجز‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬للحماية‭ .‬فيما‭ ‬تواصلت‭ ‬التظاهرات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وجنوب‭ ‬العراق‭ ‬الأحد‭ ‬رغم‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصوات‭ ‬دولية‭ ‬لمحاسبة‭ ‬القتَلة وبلاسخارت‭ ‬تطالب‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬بحماية‭ ‬المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصوات‭ ‬دولية‭ ‬لمحاسبة‭ ‬القتَلة وبلاسخارت‭ ‬تطالب‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬بحماية‭ ‬المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).