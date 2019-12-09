سمعة الجيش العراقي

2019/12/09 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام اثبات‭ ‬حسن‭ ‬النيّة‭ ‬أو‭ ‬إثبات‭ ‬سلامة‭ ‬تصرف‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬الباسل‭ ‬إزاء‭ ‬التظاهرات‭ ‬السلمية‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬بتخلي‭ ‬أفراد‭ ‬هذا‭ ‬الجيش‭ ‬عن‭ ‬أسلحتهم‭ ‬واظهار‭ ‬عجزهم،‭ ‬بحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬مسجّلة‭ ‬،‭ ‬أمام‭ ‬موجات‭ ‬المجاميع‭ ‬المسلحة‭ ‬من‭ ‬الميلشيات‭ ‬التي‭ ‬تذبح‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬العراقيين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬رادع‭ .‬ إنّ‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬المعروف‭ ‬بمواقفه‭ ‬التاريخية،‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬ليست‭ […]

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