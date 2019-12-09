خمسة قتلى من قوات موالية لإيران جراء غارات على الحدود العراقية السورية

2019/12/09 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬وقعت‭ ‬ليلاً‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الأحد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬الجهة‭ ‬المنفذة‭ ‬للغارات‭.‬واستهدفت‭ ‬الضربات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬للقوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬والمليشيات‭ ‬الموالية‭ ‬لها‮»‬‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬البوكمال‭ ‬الحدودية‭ […]

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