2019/12/09 | 00:32 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو.. إكسترا نيوز تستعرض اشتعال انتفاضة طلاب بغداد.. وتسلط الضوء على خطوات الرئيس العراقى لإجراء الانتخابات المبكرة.. وكاتب عراقى: استجوابات فى البر... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/09 | 00:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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