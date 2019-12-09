2019/12/09 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

بين الخبير القانون، جبار الشويلي، امس الاحد، بان "قانون المفوضية الجديد سيشمل جميع طوائف العراق دون استثناء".

وقال الشويلي لـ"العهد"، ان "المفوضية الجديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: قانون المفوضية سيشمل جميع طوائف العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: قانون المفوضية سيشمل جميع طوائف العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).