5 طرق فعالة للسيطرة على السعال

2019/12/09 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

الكثير من الاشخاص يصابون بالسعال الجاف نتيجة تغيرات الطقس، لا سيما في الشتاء القارس، ويتسبب في الاستيقاظ طوال الليل، حيث يكون أشد

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