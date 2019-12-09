كيفي امين - خرافة الطبقة الوسطى في العالم الرأسمالي

2019/12/09 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كيفي_امين الجزء الاول:آليات صعود وانهيار دولة الرفاه الديموقراطية في الغرب تراكم الثروات في يد حفنة من الشركات و والبنوك والأفراد هي إحدى مظاهر النظام الرأسمالي.ففي سعي البشر لجمع الثروات و ضمان مواقعهم الاقتصادية في نظام قائم على المنافسة الشرسة تتجمع الثروات لدى البعض كنتيجة طبيعية لآليات المنظومة.فمن ينجح في تكوين ثروة بمقدوره وتوظيفها لزيادة ثروته, او كما يقال المال يأتي بالمال.بالنهاية ......

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