نائب يدعو للإسراع إلى اختيار رئيس الوزراء لتفادي تأخير إقرار الموازنة

2019/12/09 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح حسين عرب ، اليوم الأحد، ضرورة الإسراع في اختيار رئيس الوزراء لتفادي تأخير إقرار موازنة عام 2020.

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