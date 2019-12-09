قائمقامية الموصل تنفي وجود اصابة بأنفلونزا الطيور

2019/12/09 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائممقام الموصل زهير الأعرجي وجود حالات مصابة بأنفلونزا الطيور في الموصل

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