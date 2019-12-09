الخفاجي يقترح اختيار رئيس وزراء من “سكان العراق الاصليين”

2019/12/09 | 00:57 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اقترح قائد لواء “ابو الفضل العباس” التابع للحشد الشعبي، أوس الخفاجي، الأحد، اختيار رئيس وزراء من “سكان العراق الأصليين” خلفاً لعادل عبدالمهدي.وقال الخفاجي في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، إنه “مادامت الاحتجاجات قد آتت بأولى أُكلها، وهو استقالة الحكومة..وما دمنا في ايام ولادة المسيح، لماذا لايتم اختيار رئيس مجلس الوزراء (المؤقت) ...

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