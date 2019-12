2019/12/09 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمليات اختطاف واغتيال واسعة طالت ناشطين شاركوا في الاحتجاجات التي امتدت عبر العراق، وآخرها كانت أنباء عن قتل الناشط فاهم الطائي.





وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر الطائي وهو ينزل من دراجة نارية برفقة اثنين من زملائه، لتسير خلفهم دراجة نارية ركبها ملثمان أطلقا النار عليه، وفقا لما نقله مستخدمو تويتر.





ونشرت صفحة "tech for peace" مقطع الفيديو عبر فيسبوك.





شارك الطائي في عدد من المظاهرات ونشر صورا له مع المحتجين حاملا العلم العراقي عبر صفحته بفيسبوك.

كما نشر تعليقات، السبت، انتقد فيها قتل المتظاهرين على أيدي مسلحين.

وتداول مستخدمون أيضا أنباء حول محاوله اغتيال الناشط إيهاب جواد الوزني بالرصاص أثناء محاولته الهرب في شارع قبلة الإمام الحسين في كربلاء.



والأحد، فرضت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسية عند مواقع التظاهر في بغداد، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء.ويواجه المحتجون العراقيون استهدافا منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين، آخرها كان ليلة الجمعة، حيث تعرض متظاهرون إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية لوكالة فرانس برس.وتواصلت التظاهرات في بغداد وجنوب العراق رغم أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 450 قتيلا منذ الأول من أكتوبر الماضي، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة.ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاما، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.وواصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للتظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. لحظة اغتيال الناشط فاهم الطائي بالرصاص في كربلاء ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. لحظة اغتيال الناشط فاهم الطائي بالرصاص في كربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).