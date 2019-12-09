الحشد يعترف باشتراكه في حادثة السنك ويلمح لاتهام سرايا السلام ويكشف عن “مختطفين”

2019/12/09 | 00:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيأة الحشد الشعبي، بياناً بشأن احداث يوم الجمعة الماضي التي شهدتها منطقتي السنك والخلاني وسط العاصمة بغداد.وقالت الهيأة في بيان، “في خضم الاحداث التي ألقت بظلالها على ساحات التظاهر وبالخصوص ما جرى مساء يوم الجمعة السادس من كانون الاول في محيط منطقتي الخلاني والسنك والتي سقط فيها عدد من الضحايا” اعتراف رسمي وأضافت، […]

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