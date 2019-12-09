بعد فاهم الطائي .. نجاة الناشط باسم الزبيدي من محاولة اغتيال وسط ميسان

2019/12/09 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ميسان

افاد مصدر أمني، الاحد، بنجاة الناشط باسم الزبيدي من محاولة اغتيال وسط ميسان.

وقال المصدر في حد...





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