نجاة الناشط المدني باسم الزبيدي من محاولة اغتيال وسط مدينة ميسان

2019/12/09 | 01:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، اليوم الاثنين، بان احد ناشطي المحافظة تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " الناشط المدني باسم الزبيدي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة وسط ميسان بعد ان هاجمه مسلحين مجهولين واصابوه بعدة رصاصات في أجزاء من جسده".

وبين المصدر، أن "المواطنين والأجهزة الأمنية نقلوا الزبيدي إلى أقرب مشفى صحي لتلقي العلاج اللازم".

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