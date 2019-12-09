القوى الأمنية تطوق مكان اغتيال الناشط المدني وسط مدينة كربلاء

2019/12/09 | 01:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين،ان القوى الأمنية طوقت مكان اغتيال الناشط المدني وسط مدينة كربلاء.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "القوات الامنية تفرض طوق امني حول مكان حادث اغتيال الناشط فاهم الطائي وتفتح تحقيقات موسعة".

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