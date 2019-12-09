ترامب مهددا كيم: ستخسر كل شيء اذا تصرفت بعدوانية

2019/12/09 | 01:08 - المصدر: العهد نيوز

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون”، بخسارة كل شيء في حال تصرف بعدوانية.

وقال، ترامب، في

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