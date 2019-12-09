كندا ترعى مؤتمرا لإعادة اعمار العراق والنمو والتشغيل

2019/12/09 | 01:08 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - بغداد

ينطلق في بغداد، يوم الأربعاء المقبل، مؤتمر مشروع إعادة اعمار العراق – التنمية والنمو والتشغيل، برعاية كندية.

وقالت الجهة المنظمة في بيان لها،

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