اجتماع امني طارئ في كربلاء يبحث الاعتداءات ضد الناشطين

2019/12/09 | 01:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي اجتماعا امنيا طارئا مع مدراء الأجهزة الأمنية على خلفية الاعتداءات التي طالت بعض(الناشطين).

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