هيأة الحشد الشعبي: موقعنا تعرض الى الاختراق ونشر بيان غير صحيح حول احداث السنك

2019/12/09 | 01:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

افادت هيأة الحشد الشعبي، الاحد،بأن موقعها تعرض الى الاختراق، فيما اشارت الى أن البيان الاخير الذي تم نشره على حسابات المديرية في مواقع التواصل الاجتماعي، حول احداث السنك، غير صحيح.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المخترقين نشرواً بياناً نُسب لهيئة الحشد حول أحداث السنك الأخيرة المؤسفة، وهو غير صحيح، وتم حذفه من حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبيّن إن الموقع الرسمي مُخترق".

بغداد اليوم ـ بغداد

دعا رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الاحد، البرلمان والقوى السياسية، الى عدم إطالة مدة حكومة تسيير الامور اليومية.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي استقبل سفراء دول ال

بغداد اليوم - متابعة

دعا زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الاحد 8 كانون الاول 2019، رئيس الجمهورية إلى اجراءات سريعة للمساهمة بالخروج من المأزق الحالي في البلاد، فيما أشار الى أن وزارة الدفاع غير قادرة على تحريك 5 جنود في العراق.

بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في الحزب الشيوعي، جاسم الحلفي ، الاحد 8-12-2019، إن استهداف المتظاهرين في ساحة الخلاني وقرب جسر السنك، كان يهدف لإنهاء الاحتجاجات، فيما أكد أن السيناريو الإيراني في قمع التظاهرات لن يتكرر في العراق.

وذكر ال

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