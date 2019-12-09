اجتماع امني طارئ في كربلاء

2019/12/09 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء المقدسة

عقد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، اجتماعا امنيا طارئا مع مدراء الأجهزة الأمنية على خلفية اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي.

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