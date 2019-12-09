هيئة الحشد الشعبي تعلن تعرض موقعها الى الاختراق ونشر بيان غير صحيح حول احداث السنك

2019/12/09 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بأن موقعها تعرض الى الاختراق فيما اشارت الى أن البيان الاخير الذي تم نشره على حسابات

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