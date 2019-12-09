2019/12/09 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عقد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، اجتماعا امنيا طارئا مع مدراء الأجهزة الأمنية على خلفية اغتي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اجتماع امني طارئ في كربلاء على خلفية اغتيال الناشط فاهم الطائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اجتماع امني طارئ في كربلاء على خلفية اغتيال الناشط فاهم الطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).