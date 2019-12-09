التحقيقات الفدرالي يكشف تفاصيل جديدة عن الطيار السعودي المنفذ لحادث فلوريدا

2019/12/09 | 02:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف.بي.آي"، امس الأحد، إن "الطيار السعودي "محمد الشمراني" المتهم بقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين بقاعدة بينساكولا في ولاية

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