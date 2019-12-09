سقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد الدولي

2019/12/09 | 02:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، اجتماعا امنيا طارئا مع مدراء الأجهزة الأمنية على خلفية اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي.

وقال مكتب محافظ كربلاء في بيان، فان "الاجتماع تم من خلاله توجبه الاجهزة الامنية المختصة بتشك

بغداد اليوم ـ ميسان

افاد مصدر أمني، الاحد، بنجاة الناشط باسم الزبيدي من محاولة اغتيال وسط ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين، اقدموا على اطلاق النار، على الناشط باسم الزبيدي، وسط ميسان، ما ادى الى اصاب

بغداد اليوم ـ كربلاء

افاد مصدر أمني، الاحد، بإغتيال الناشط المدني، فاهم الطائي في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين مسلحين، اقدموا مساء اليوم على اغتيال الناشط المدني فاهم الطائي امام فندق الانصار في منطقة الب

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