النزاهة: مساعٍ لاستحصال 87 مليار دولار

2019/12/09 | 03:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / طارق الاعرجي

أفصحتْ هيئة النزاهة عن سعي العراق لاستحصال مبالغ تتجاوز قيمتها 87 مليار دولار كمبلغ تخميني اولي بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها قبل احتلال العراق للكويت، بينما اكدت استعداد اسبانيا لتسديد قيمة عقد موقع مع البلاد خلال المدة نفسها على شكل بضائع.

وقال رئيس دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بحديث خاص لـ"الصباح": إن القوانين العراقية تخول جهتين رسميتين باسترداد الاموال العراقية في الخارج وهي صندوق استرداد الاموال.

واضاف ان الجهة الرسمية الاخرى هي دائرة الاسترداد التي تشكلت بموجب الامر رقم 30 لسنة 2011 وهي المعنية باسترداد الاموال والمتهمين بعد العام 2003 جراء جرائم فساد، بحكم ان هيئة النزاهة معنية باتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد.

واشار الى ان الجميع يعرف ان العراق وبعد احتلال الكويت قد جمدت جميع امواله في الخارج بقراري مجلس الامن 660 و 661 سواء كانت رسمية او لاشخاص لهم صلة بالنظام المباد وعلى سبيل المثال كان للعراق عقد مع ايطاليا ابرم نهاية الثمانينيات لانشاء اسطول بحري حربي يضم 11 سفينة قيمته مليار و350 مليون دولار تم تسليمها للجانب الايطالي منها قيمة نفط واخرى نقدا.

وتابع ان العقد تلكأ بسبب موضوع الكويت وأُجّل ولم ينفذ والاموال تسلمها الجانب الايطالي والسفن لم تسلم للعراق وبعدها تم بيعها من قبل شركات ايطالية متخصصة الى جهة اخرى وبالرغم من ذلك قام الجانب الايطالي باقامة دعوى على العراق بالضرر بعد العام 2003.

واردف ان هناك عقدا اخر مع اسبانيا بقيمة 11 مليون دولار مع وزارة الصناعة لتزويد العراق بمواد صناعية مختلفة لم ينفذ هو الاخر بسبب حرب الكويت.

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