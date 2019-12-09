إطلاق منحة الطوارئ السادسة للعاطلين عن العمل

2019/12/09 | 03:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

دعتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العاطلين عن العمل ممن ظهرت أسماؤهم في الدفعة السادسة الى مراجعة منافذ الصرف الآلي لتسلم منحة الطوارئ، بينما اطلقت الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ للمشمولين والخاصة بثلاثة اشهر.

وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في حديث خاص أدلى به لـ"الصباح": ان وزارته اطلقت الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ في بغداد ومحافظات البلاد والخاصة بأشهر تشرين الأول والثاني وكانون الأول من العام الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه ان توزيعها سيكون لحاملي بطاقة (الماستر كارد)، داعيا من ظهرت اسماؤهم في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة الى مراجعة المنافذ الخاصة بذلك لصرفها لهم.

واردف ان وزارته اطلقت الدفعة السادسة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل التي تشمل مختلف المواليد، داعيا من ظهرت اسماؤهم في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة الى مراجعة منافذ الصرف الآلي الخاصة بشركة سويج من اجل تسلم منحهم البالغة 175 الف دينار لكل شخص.

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