سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي

2019/12/09 | 03:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بسقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي.

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