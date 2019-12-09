مصادر للحرة: 5 جرحى جراء قصف صاروخي على مطار عسكري في بغداد (فيديو)

2019/12/09 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إصابة خمسة أشخاص بجروح بعد قصف صاروخي طال محيط المطار العسكري في العاصمة بغداد.





وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت، فجر الاثنين، أنباء عن سقوط صواريخ على مطار بغداد.





وذكر شهود عيان سماع دوي انفجارات وانطلاق صافرات الإنذار.





وحصلت الحرة على مقطع فيديو يمكن فيه سماع صافرات الإنذار في العاصمة العراقية.





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