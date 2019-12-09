تعرض موقع الحشد الشعبي الالكتروني لهجمات اختراق + صورة

2019/12/09 | 08:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن موقع الحشد الشعبي تعرضه لهجمات اختراق من قبل قراصنة، مبينا انه تم معالجة الاختراق من قبل الفرق المختصة....

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