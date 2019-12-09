التيتي الحبيب - ما هو مستجد الانتفاضة الجزائرية؟

2019/12/09 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب لكل ثورة أو انتفاضة مستجدها يجب كشفه وإدراكه.فمستجد الانتفاضة الجزائرية يكمن في عبقرية صياغة وطرح السؤال الذي بات الشعب الثائر او المنتفض جاهزا للجواب عليه.بديهي أن كل هذه الثورات او الانتفاضات صاغت السؤال الملموس لكل واحدة منها وحاولت الجواب عليه بشروط وإمكانيات الحاضر.هل ستنجح تلك المحاولة أم تفشل؟ تلك قصة أخرى.اما بالنسبة للانتفاضة الجزائرية فقد لخصت هذا المستجد في شعار جام......

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